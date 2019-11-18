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Президент Сербии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в ВОВ

Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву в 2020-м году по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сербский лидер заявил в интервью газете «Известия».

«Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет большой честью для меня. Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд. Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», — сказал Вучич, заверив, что посещение России 9 мая 2020 года уже включено в его планы.

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19 октября Александр Вучич заявил, что 4 декабря в Сочи проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Глава Сербии сообщил, что запланированная встреча с российским лидером станет 17-й по счету.

Ранее российская сторона также пригласила на празднование годовщины Победы президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, американского лидера Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Участие в мероприятиях, посвященных годовщине, подтвердили лидеры 17 стран, говорил в августе помощник президента Юрий Ушаков.

Теги: Сербия, Россия, Александр Вучич, визит в Москву, парад 9 мая
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