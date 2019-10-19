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Президент Сербии анонсировал встречу с Путиным в декабре

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что проведет двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 4 декабря в Сочи. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Белграде, передает издание RTV.

По его словам, это будет 17-я по счету встреча с российским коллегой. Вучич также отметил, что с нетерпением ждет переговоров с Путиным, «учитывая масштаб сотрудничества Белграда с Россией во всех областях».

На совместной пресс-конференции после переговоров с Медведевым Вучич также поблагодарил Россию за «поддержку и искреннюю дружбу», которые, по словам президента, очень высоко ценятся сербским народом.

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В субботу, 19 октября, Медведев прибыл с официальным визитом в Белград по случаю 75-летия освобождения столицы Сербии от немецко-фашистских захватчиков. В ходе выступления в Народной скупщине российский премьер выразил готовность Москвы помогать Сербии в сохранении ее территориальной целостности.

Теги: Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин
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