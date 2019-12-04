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В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщения о минировании

Не менее восьми судов в Санкт-Петербурге было эвакуировано из-за сообщений о минировании. Об этом говорит в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

По ее данным, эвакуация проведена в Петродворцовом, Октябрьском, Невском, Смольнинском, Сестрорецком, Фрунзенском, Выборгском районных судах и Санкт-Петербургском городском суде.

Пресс-служба приводит поступившее электронное письмо, в котором говорится, что «ваше здание заминировано», в нем есть и список из нескольких десятков образовательных учреждений, которые также «заминированы». В конце письма сказано, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока «Костстантин Малофеев с Антоном Немкиным не вернут долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX» (орфография сохранена. — РБК).

Позднее пресс-служба сообщила, что к работе возвращаются Петродворцовый, Сестрорецкий, Выборгский, Октябрьский, Фрунзенский районные суды. Опасных предметов и взрывчатых веществ в зданиях не обнаружено.

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Малофеев заявил в ФСБ на угрозы «минирований» и вымогательство биткоинов

Аналогичные сообщения о минировании начали приходить в суды Москвы и Санкт-Петербурга с 28 ноября. 4 декабря в столице эвакуировали несколько судов из-за сообщений о взрывчатке.

В пресс-службе главы группы «Царьград» Малофеева заявили, что письмо с требованием вернуть 120 биткоинов (около $900 тыс.) и угрозах минирования поступило к ним 27 ноября. В связи с этим редакция телеканала «Царьград» обратилась в ФСБ с заявлением о террористической угрозе. Также в пресс-службе сообщили, что ни сам Малофеев, ни его структуры не имеют никакого отношения к краже биткоинов, бирже WEX и ее активам.

Теги: суд, эвакуация, Петербург
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