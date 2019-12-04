В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщения о минировании

В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщения о минировании

Не менее восьми судов в Санкт-Петербурге было эвакуировано из-за сообщений о минировании. Об этом говорит в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

По ее данным, эвакуация проведена в Петродворцовом, Октябрьском, Невском, Смольнинском, Сестрорецком, Фрунзенском, Выборгском районных судах и Санкт-Петербургском городском суде.

Пресс-служба приводит поступившее электронное письмо, в котором говорится, что «ваше здание заминировано», в нем есть и список из нескольких десятков образовательных учреждений, которые также «заминированы». В конце письма сказано, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока «Костстантин Малофеев с Антоном Немкиным не вернут долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX» (орфография сохранена. — РБК).

Позднее пресс-служба сообщила, что к работе возвращаются Петродворцовый, Сестрорецкий, Выборгский, Октябрьский, Фрунзенский районные суды. Опасных предметов и взрывчатых веществ в зданиях не обнаружено.