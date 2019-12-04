Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 13:28
Как сделать продающий сайт или приложение РБК и Microsoft, 16:26 «Умный дом» от «Яндекса»: главное в строительстве и недвижимости Pro, 16:26 Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономика, 16:16 В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщения о минировании Общество, 16:15 СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области Общество, 16:11 От идеи к успеху: 15 историй о провалах, ошибках и сложностях в бизнесе РБК и ВТБ, 15:57 На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар Общество, 15:53 Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали Общество, 15:52 «Второй финтех»: почему EdTech интересен инвесторам и стартаперам Pro, 15:40 «Спартак» оштрафовали на ₽250 тыс. за оскорбления фанатами Дзюбы Спорт, 15:39 СК показал видео осмотра поврежденного взрывом газа дома под Белгородом Общество, 15:37 ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах Общество, 15:35 Как автотрасса «Нева» повлияет на экономику Тверской области Партнерский материал, 15:27 США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной» Общество, 15:25
Общество ,  
0 
Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

По ее словам, суд отправил под стражу одного из тех, кого правоохранительные органы считают исполнителем убийства, а именно того, кто произвел выстрел. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ранее, 2 декабря, полиция задержала подозреваемых в убийстве. Как пишет украинское издание «Обозреватель», задержанные — бывший снайпер-доброволец Андрей Лаврега и доброволец Алексей Семенов.

Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от партии «Европейская солидарность» и бывший заместитель председателя правления «Нафтогаза» Вячеслав Соболев. В ходе инцидента был смертельно ранен его трехлетний сын. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Пресс-секретарь Национальной полиции Артем Шевченко сообщал, что ребенка депутата Соболева убили из карабина калибра 7,62 мм. По его словам, этот карабин специалисты не относят к категории высокоточного оружия, которое используется для снайперской стрельбы.

Теги: Киев, убийство, депутат
Материалы по теме
В Киеве обстреляли Range Rover бывшего зампреда правления «Нафтогаза»
Общество
В Киеве при обстреле Range Rover погиб трехлетний ребенок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter