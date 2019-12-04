Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

По ее словам, суд отправил под стражу одного из тех, кого правоохранительные органы считают исполнителем убийства, а именно того, кто произвел выстрел. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ранее, 2 декабря, полиция задержала подозреваемых в убийстве. Как пишет украинское издание «Обозреватель», задержанные — бывший снайпер-доброволец Андрей Лаврега и доброволец Алексей Семенов.

Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от партии «Европейская солидарность» и бывший заместитель председателя правления «Нафтогаза» Вячеслав Соболев. В ходе инцидента был смертельно ранен его трехлетний сын. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Пресс-секретарь Национальной полиции Артем Шевченко сообщал, что ребенка депутата Соболева убили из карабина калибра 7,62 мм. По его словам, этот карабин специалисты не относят к категории высокоточного оружия, которое используется для снайперской стрельбы.