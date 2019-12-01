В Киеве при обстреле Range Rover погиб трехлетний ребенок

В Киеве при обстреле Range Rover погиб трехлетний ребенок

В центре Киева неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover. В Facebook городской полиции приводится версия, что нападавший по всей видимости целился в водителя внедорожника, однако смертельно ранил находившегося в салоне трехлетнего ребенка.

Стрелявший с места происшествия скрылся. Для его поиска в городе введен план «Сирена».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

В полиции не назвали имя водителя Range Rover. По данным издания Vesti.ua, автомобиль зарегистрирован в Донецке.