Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Рады

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика, который погиб при стрельбе по автомобилю, информирует городская полиция на своей странице в Facebook. Ранее сообщалось, что убит был сын бывшего зампреда правления «Нафтогаза» Вячеслава Соболева.

По информации правоохранительных органов, сейчас с задержанными общаются следователи, более подробную информацию в полиции пообещали предоставить позже.

Стрельба в центре украинской столицы произошла вечером 1 декабря. Неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover, принадлежащему бывшему зампреду правления «Нафтагаза», депутату от партии «Европейская солидарность» Соболеву. Инцидент случился на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской около принадлежащего депутату ресторана Mario.

В момент стрельбы Соболев находился за рулем. Нападавший не попал в него, но был смертельно ранен его трехлетний сын — он умер в машине скорой помощи.