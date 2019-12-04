Кремль заявил об обеспокоенности из-за увеличения оборонных расходов НАТО

Решение об увеличении бюджета Североатлантического альянса (НАТО) на оборону подтверждает сдерживающую и экспансионистскую деятельность альянса в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, конечно, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенность», — сказал Песков. Он добавил, что решение об увеличении бюджета в очередной раз подтверждает это.

Представитель Кремля напомнил о словах президента страны Владимира Путина о том, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и расходов, губительную для экономики.

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