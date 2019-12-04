Джонсон и Трамп заявили о важности сохранить единство НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом новых угроз, говорится в сообщении канцелярии премьера.

Отмечается, что лидеры стран поприветствовали увеличение расходов государств — членов альянса на оборону и «сошлись на том, что НАТО необходимо быть единым перед лицом новых и усиливающихся угроз».

Джонсон также поделился с Трампом результатами встречи по вопросу ситуации в Сирии с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским и турецким лидерами Эмманюэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Саммит НАТО проходит в Лондоне 3 и 4 декабря. В нем участвуют представители 29 стран: 28 членов альянса и представители Северной Македонии, претендующей на вступление в военную организацию. Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что одной из ключевых тем саммита НАТО станет выстраивание дальнейших отношений с Москвой.