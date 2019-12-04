В Совфеде отреагировали на резолюцию против включения России в G7

В Совфеде отреагировали на резолюцию против включения России в G7

Россию G7 не интересует, поскольку этот замкнутый элитарный клуб «мало что решает». Так первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал РБК принятие палатой представителей конгресса США резолюции с призывом не включать Россию в «Большую семерку».

Он напомнил, что и президент России Владимир Путин говорил о более интересных форматах, таких как G20, в работе которой участвуют Китай, Индия, Бразилия и другие страны.

«Поэтому, будем мы [Россия] там [в составе G7], не будем, — нам совершенно все равно. Но, если им приятно, что они в чем-то нас ограничили, как они считают, ну, на здоровье», — добавил Джабаров.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с РБК поделился мнением, что век G7 закончился, несмотря на то, что «семерка» «была хороша в свое время».