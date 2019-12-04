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В Совфеде отреагировали на резолюцию против включения России в G7

Россию G7 не интересует, поскольку этот замкнутый элитарный клуб «мало что решает». Так первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал РБК принятие палатой представителей конгресса США резолюции с призывом не включать Россию в «Большую семерку».

Он напомнил, что и президент России Владимир Путин говорил о более интересных форматах, таких как G20, в работе которой участвуют Китай, Индия, Бразилия и другие страны.

«Поэтому, будем мы [Россия] там [в составе G7], не будем, — нам совершенно все равно. Но, если им приятно, что они в чем-то нас ограничили, как они считают, ну, на здоровье», — добавил Джабаров.

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Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с РБК поделился мнением, что век G7 закончился, несмотря на то, что «семерка» «была хороша в свое время».

«Сейчас это такая отживающая маргинализованная структура. У них сплошные разногласия с друг другом, по-прежнему первая скрипка за США. Это довольно странное образование», — пояснил он, добавив, что у России нет особого желания вновь вступать в международный клуб.

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Формат G8 сменил название на G7 в 2014 году после того, как Крым присоединился к России. Саммит «Большой семерки» в 2020 году будет проводиться в США, и американский президент Дональд Трамп допускал участие Путина в качестве гостя.

Тем не менее в начале декабря палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию с требованием не включать Россию в G7. Конгрессмены заявили о недопустимости допуска России на будущие саммиты «Большой семерки», пока страна не начнет уважать территориальную целостность своих соседей.

Теги: Совфед, резолюция, Россия, G7, новости РБК
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