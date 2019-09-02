Президент Польши выступил против возвращения России в G7

Президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом выступил против возрождения формата «Большой восьмерки» с участием России, сообщает USA Today.

«Я считаю, что мы не должны действовать по принципу business as usual (как обычно. — РБК), если речь заходит о России. Это моя позиция, и я не стесняюсь ее объявить», — сказал Дуда.

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Польшу с визитом вместо президента США Дональда Трампа. Трамп решил не ехать в Варшаву из-за бушующего у берегов США урагана «Дориан».

Формат «Большой восьмерки», куда входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, существовал с 1998-го до 2014 года. В том году после присоединения Крыма к России участники клуба отказались приехать на запланированный саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе.

В ходе саммита «Большой семерки» в Биаррице в 2019 году Трамп предложил пригласить на встречу стран-участников организации в 2020 году и Россию, но в качестве гостя, не участницы. Однако лидеры G7 его не поддержали. Комментируя эту ситуацию, в Кремле напомнили о том, что для возвращения Москвы в G7 необходим консенсус.