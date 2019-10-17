Песков ответил на слова Белого дома о возможности пригласить Путина на G7

Песков ответил на слова Белого дома о возможности пригласить Путина на G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова представителя Белого дома, заявившего, что американская администрация допускает возможность пригласить российского лидера на следующий саммит G7 в Майами, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, в Кремле приглашение, если оно поступит, будут оценивать после того, как ознакомятся с его формулировкой.

Ранее исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что в американской администрации пока нет окончательного решения по вопросу о приглашении Владимира Путина на следующий саммит G7. Однако в Вашингтоне допускают, что приглашение может быть направлено, заявил Малвейни.

Следующий саммит G7 состоится 10–12 июня 2020 года в гольф-клубе президента Трампа «Doral» в Майами. Как президент страны-организатора, Трамп имеет право пригласить лидера любого государства.