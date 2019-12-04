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Власти сообщили о состоянии открывшего стрельбу в Перми мужчины

Мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья в Перми, госпитализировали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края.

«В происшествии зафиксирована одна смерть. Госпитализированы трое пострадавших», — сообщили в региональном ведомстве. Представитель регионального минздрава добавил, что один пострадавший от действий стрелка находится в операционной, остальные двое — в удовлетворительном состоянии.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала ТАСС, что жизни двух пострадавших, которые находятся в удовлетворительном состоянии, ничего не угрожает.

Общество
Раненого при стрельбе в Перми сотрудника Росгвардии спас бронежилет

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим утром 4 декабря, жертвой происшествия стала одна женщина. Еще двое получили ранения, причем одним из пострадавших оказался сотрудник Росгвардии. Он получил легкое ранение, медицинскую помощь ему на месте оказал напарник.

По данным СК, стрелявший владел охотничьи ружьем незаконно и находился в состоянии опьянения.

СК завел дело по ст. 105 УК России (убийство из хулиганских побуждений), ст. 105 УК России (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Теги: Минздрав, Пермский край, состояние, стрелок, новости РБК
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