Власти сообщили о состоянии открывшего стрельбу в Перми мужчины

Власти сообщили о состоянии открывшего стрельбу в Перми мужчины

Мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья в Перми, госпитализировали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края.

«В происшествии зафиксирована одна смерть. Госпитализированы трое пострадавших», — сообщили в региональном ведомстве. Представитель регионального минздрава добавил, что один пострадавший от действий стрелка находится в операционной, остальные двое — в удовлетворительном состоянии.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала ТАСС, что жизни двух пострадавших, которые находятся в удовлетворительном состоянии, ничего не угрожает.

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим утром 4 декабря, жертвой происшествия стала одна женщина. Еще двое получили ранения, причем одним из пострадавших оказался сотрудник Росгвардии. Он получил легкое ранение, медицинскую помощь ему на месте оказал напарник.