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Общество ,  
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Раненого при стрельбе в Перми сотрудника Росгвардии спас бронежилет

Сотрудника Росвардии, раненного при стрельбе в Перми, спас бронежилет, сообщил РБК сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Сотрудник Росгвардии получил легкое ранение, медицинскую помощь ему на месте оказал напарник. Его жизни ничего не угрожает. По большому счету, его спас бронежилет», — сказал Грибакин.

По его словам, в тот момент, как житель Перми открыл огонь по прохожим, автомобиль с двумя росгвардейцами объезжал жилой сектор. Стрелок сумел ранить одного из сотрудников ведомства, однако затем его удалось задержать. «Сотрудники Росгвардии вызвали подкрепление, стали преследовать злоумышленника. В одном из переулков он был блокирован, задержан, у него было изъято ружье, нападавшего передали сотрудникам полиции», — уточнил Грибакин.

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Утром 4 декабря житель Перми открыл огонь в своей квартире, а затем вышел с ружьем на улицу и продолжил стрелять. Он застрелил женщину. Еще два человека, включая росгвардейца, получили ранения. По данным Следственного комитета, 50-летний задержанный владел оружием незаконно, а в момент стрельбы находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям: убийство из хулиганских побуждений (ст. 105 УК), покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (ст. 105 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Теги: Пермь, Росгвардия, стрельба, новости РБК
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