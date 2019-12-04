В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

По предварительным данным, мужчина с ружьем вышел на улицу и начал стрелять по прохожим: погибла женщина, ранен сотрудник Росгвардии

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Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ. РБК-Пермь со ссылкой на источник пишет, что нападавший задержан. На месте происшествия работает следственная группа и криминалисты, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим», — рассказал собеседник «Интерфакса».

Злоумышленнику 50 лет, он застрелил женщину 1969 года рождения, еще один человек пострадал, пишет РЕН ТВ. Стрелок ранил одного из прибывших на место сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Это подтверждает собеседник ТАСС в силовых структурах региона.«При задержании особо опасного преступника был ранен сотрудник Росгвардии, он получил нетяжелые ранения», — заявил собеседник агентства.

Телеканал ВЕТТА 24 сообщает, что стрельба произошла в Орджоникидзевском районе, на пересечении улиц Вильямса и Писарева.