Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 03 дек, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 03 дек, 12:37
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:00 Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу и стал первой звездой матча НХЛ Спорт, 07:59 Бизнес в стиле панк: как делать деньги на одежде для бунтарей — Bloomberg Pro, 07:59 В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже у пенсионера 8 млн руб. Общество, 07:43 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 07:35 В Иркутской области под грузовиком обрушился мост Общество, 07:17 В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим Общество, 07:16 «Ростелеком» расставит приманки для хакеров Технологии и медиа, 07:00 Битва дизайнеров: три варианта ремонта квартиры для пары с ребенком РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 07:00 В воинской части Белгорода прокомментировали смерть солдата-срочника Общество, 06:54 В бундестаге раскритиковали политику Украины по «Северному потоку-2» Политика, 06:27 На Камчатке СК начал проверку по факту нападения собак на ребенка Общество, 06:25 Россия решила реанимировать диалог с клубом развитых экономик Экономика, 06:03 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 06:01
Общество ,  
0 
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
По предварительным данным, мужчина с ружьем вышел на улицу и начал стрелять по прохожим: погибла женщина, ранен сотрудник Росгвардии
@liveinperm / ВКонтакте (Фото: liveinperm / VK)

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ. РБК-Пермь со ссылкой на источник пишет, что нападавший задержан. На месте происшествия работает следственная группа и криминалисты, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим», — рассказал собеседник «Интерфакса».

Злоумышленнику 50 лет, он застрелил женщину 1969 года рождения, еще один человек пострадал, пишет РЕН ТВ. Стрелок ранил одного из прибывших на место сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Это подтверждает собеседник ТАСС в силовых структурах региона.«При задержании особо опасного преступника был ранен сотрудник Росгвардии, он получил нетяжелые ранения», — заявил собеседник агентства.

Телеканал ВЕТТА 24 сообщает, что стрельба произошла в Орджоникидзевском районе, на пересечении улиц Вильямса и Писарева.

Общество
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

2 декабря стрельба произошла в Назрани. Мужчина из травматического пистолета обстрелял рабочих, которые занимались укладкой дорожного полотна на трассе «Кавказ», после чего скрылся с места происшествия. Три человека пострадали, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Автор: Константин Нагаев
Теги: Пермь, стрельба
Материалы по теме
В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина
Общество
В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину
Общество
В Петербурге задержали открывшего стрельбу из автомобиля водителя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter