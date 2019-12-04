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В Перми возбудили уголовное дело после стрельбы из ружья по прохожим

Управление Следственного комитета по Пермскому краю открыло уголовное дело в отношении жителя Перми, которого подозревают в убийстве. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Инцидент произошел рано утром 4 декабря. Мужчина открыл стрельбу в своей квартире, а затем вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. Стрелку удалось ранить мужчину, нанести смертельное ранение женщине, а также ранить водителя автомобиля Росгвардии, прибывшего вместе с отрядом на его задержание.

Общество
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

Уголовное дело открыли по нескольким статьям — убийство из хулиганских побуждений (ст. 105 УК), покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (ст. 105 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

Материал дополняется.

Теги: стрельба, Пермь, уголовное дело
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