СК показал видео с изъятым у стрелка в Перми оружием

СК показал видео с изъятым у стрелка в Перми оружием

В Следственном комитете заявили, что злоумышленник владел оружием незаконно. В результате стрельбы один человек погиб, еще двое пострадали

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с ружьем, из которого 50-летний мужчина открыл огонь по прохожим в Перми, запись размещена в WhatsApp-канале ведомстве. Злоумышленник убил женщину и ранил двух мужчин, включая сотрудника Росгвардии.

Мужчина открыл стрельбу рано утром 4 декабря. По версии следствия, он находился в «состоянии опьянения». Сначала мужчина открыл огонь в своей квартире, а затем вышел на улицу, где начал стрелять по прохожим.

«Во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Кроме этого, злоумышленник причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле», — рассказали в СК.

Пострадавших госпитализировали, стрелка задержали. На месте происшествия работают криминалисты, правоохранители допрашивают свидетелей.