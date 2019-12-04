В порту на севере Норвегии загорелся российский траулер

На борту российского траулера, стоящего на причале в норвежском Ботсфьорде, произошло возгорание. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

«Судно находится у причала «Нептун». Экстренные службы были уведомлены о случившемся», — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, пожар начался на камбузе (кухня на судне. — РБК). Пожарные, скорая помощь и полиция находятся на месте происшествия. Название российского судна в сообщении полиции не приводилось, информации о пострадавших не поступало.

В консульстве России РБК сообщили, что судно, где произошел пожар, называется «Галатис». «Локальное возгорание произошло в 05:20 утра [по местному времени, 07:20 мск] на камбузе судна «Галатис», оно находится в порту города Ботсфьорда, принадлежит ООО «Биос-Арктик», — сообщил РБК генконсул России в Киркенесе Николай Коныгин.

Он уточнил, что пожар был ликвидирован в 7:20 (9:20 мск). На борту находились три члена экипажа, граждане России. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время пожарные завершают работы, экипаж находится на борту.