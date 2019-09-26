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Загоревшийся в Норвегии российский траулер затонул

Загоревшийся российский траулер «Бухта Наездник» затонул в норвежском порту Трёмсе. Кадры с лежащим на дне судном показал в своей трансляции телеканал NRK.

На видео траулер лежит на боку, его правый борт виднеется над поверхностью воды. Над судном по-прежнему наблюдается дым, рядом с ним работает катер с водяной пушкой.

Как сообщил РБК генконсул России в Киркенесе Игорь Лапицкий, пожарные пытались искусственно сместить осевую нагрузку судна, чтобы накренить его и затопить непосредственно у причала в целях тушения огня. По данным генконсульства, начали эвакуацию 92 человек с близлежащих судов в радиусе 300 м, так как на борту находилось некоторое количество аммиака, из-за чего была высокая вероятность взрыва.

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О пожаре на российском траулере местные СМИ сообщили 25 сентября. Экипаж судна состоит из 29 человек. По предварительной версии, причиной пожара могла стать халатность при проведении сварочных работ на судне. Экипаж временно разместили на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии.

Теги: Норвегия, пожар, траулер, новости РБК
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