Загоревшийся в Норвегии российский траулер затонул

Загоревшийся российский траулер «Бухта Наездник» затонул в норвежском порту Трёмсе. Кадры с лежащим на дне судном показал в своей трансляции телеканал NRK.

На видео траулер лежит на боку, его правый борт виднеется над поверхностью воды. Над судном по-прежнему наблюдается дым, рядом с ним работает катер с водяной пушкой.

Как сообщил РБК генконсул России в Киркенесе Игорь Лапицкий, пожарные пытались искусственно сместить осевую нагрузку судна, чтобы накренить его и затопить непосредственно у причала в целях тушения огня. По данным генконсульства, начали эвакуацию 92 человек с близлежащих судов в радиусе 300 м, так как на борту находилось некоторое количество аммиака, из-за чего была высокая вероятность взрыва.