Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ аль-Багдади

В Ираке задержали человека, которого считают заместителем убитого главаря запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщают Alsumaria и Alarabiya со ссылкой на службу безопасности Ирака.

Уточняется, что террорист, известный как Абу Халдун, имел фальшивые документы на имя Шаалан Обейд и скрывался на съемной квартире в Киркуке. По данным службы безопасности, он был заместителем аль-Багдади и так называемым «военным эмиром» провинции Салах-эд-Дин.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. По его словам, террорист подорвал себя в тупиковом тоннеле, вместе с ним погибли его трое детей.

Позже Reutrs со ссылкой на сообщение близкого к террористической группировке информационного агентства AMAQ сообщил, что ИГ подтвердила смерть аль-Багдади, а также выбрала нового преемника. По данным агентства, им стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши. В Госдепартамента заявляли, что США практически ничего не известно о новом лидере ИГ.