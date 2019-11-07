В Госдепе США заявили об отсутствии информации о новом главаре ИГ

США практически ничего не известно о новом лидере запрещенной в России террористической организации ИГ. Об этом сообщает ABCnews со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

При этом представитель ведомства отметил, что новый главарь ИГ «никто», и это мешает участниками ИГ сплотиться вокруг него. Как сообщает телеканала, представитель США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлc ранее заявлял, что администрация президента изучает информацию о новом главаре террористической организации. «Если он находится в Ираке или Сирии, мы не думает, что он протянет долго», — также добавил Сэйлc.

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади 27 октября. По его словам, поддержку в проведении операции США оказали Россия, Сирия, Турция и Ирак. Он отметил, что российские военные пропустили американские самолеты на над частью сирийской территории, которую контролирует российская армия. Позже в Минобороны России заявили, что не имеют достоверной информации о ликвидации аль-Багдади, а также не оказывали содействия США в проведении операции.

31 октября Reutrs со ссылкой на сообщение близкого к ИГ информационного агентства AMAQ сообщил, что ИГ подтвердила смерть аль-Багдади, а также выбрала нового преемника. По данным агентства им стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.