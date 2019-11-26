Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании

Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании

Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны.

Среди погибших — десятилетний мальчик. Отмечается, что под обломками могут находиться другие жертвы. Число пострадавших увеличилось до 300.

Ранее посольство России в Албании сообщило, что данные о пострадавших россиянах не поступали, никто из сотрудников дипмиссии также не пострадал.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании утром 26 ноября. Его эпицентр, по данным Геологической службы США, находился в 10 км к западу от города Шиджак. Наибольший ущерб был нанесен столице Тиране и второму по величине городу Дурресу.