СК завел уголовное дело после взрыва газа в доме под Белгородом

СК завел уголовное дело после взрыва газа в доме под Белгородом

Следственный комитет завел уголовное дело по факту взрыва бытового газа, произошедшего в многоквартирном доме в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

По версии следствия, в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на ул. Шаландина в поселке Яковлево, взорвался газ, в результате у здания обрушилась стена. В местные больницы были доставлены шесть пострадавших, под завалами спасатели нашли тело мужчины 1983 года рождения, сообщили в областном управлении СК.

Сейчас следователи работают на месте происшествия и допрашивают очевидцев. После осмотра найденного тела также будет проведена экспертиза для установления причин смерти мужчины, говорится в сообщении.

3 декабря в четырехэтажном доме под Белгородом взорвался газ, здание частично обрушилось. По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек. Глава области Евгений Савченко сообщил, что власти региона выплатят жильцам по 30 тыс. руб., чтобы компенсировать текущие траты, и заявил, что заведены несколько уголовных дел. Спасатели нашли погибшего под завалами, жильцов дома эвакуировали. Позднее в МЧС сообщили о завершении спасательной операции.