После взрыва газа в доме в Белгородской области завели уголовные дела

После взрыва газа в доме в Белгородской области завели уголовные дела

Сразу несколько уголовных дел заведено после взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Белгородской области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Евгений Савченко

«Уголовные дела уже возбуждены, здесь уже работают следователи, и прокуратура, и полиция», — приводит слова Савченко ТАСС. По каким статьям заведены дела, он не уточнил.

Видео: МЧС РФ

Следственный комитет ранее заявил, что проводит проверку по факту произошедшего. По последним данным в результате взрыва газа и последующего обрушения пострадали шесть человек.