МЧС сообщило о завершении работы спасателей после взрыва под Белгородом

МЧС сообщило о завершении работы спасателей после взрыва под Белгородом

Под Белгородом завершена спасательная операция в жилом доме, в котором взорвался бытовой газ, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что работа по разбору завалов продолжится ночью. Ранее спасатели обнаружили на месте обрушения тело мужчины.

Вечером 3 декабря в многоквартирном четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел хлопок газа. В результате происшествия здание частично обрушилось, региональная прокуратура сообщила о шести пострадавших. Губернатор области Евгений Савченко заявил, что власти региона выплатят жильцам по 30 тыс. руб. в качестве компенсации текущих расходов, и добавил, что по факту случившегося было открыто несколько уголовных дел.