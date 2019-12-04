ФСИН опровергла информацию о «предсмертном» состоянии Шестуна

Информация о плохом самочувствии бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ФСИН.

В ведомстве добавили, что за его состоянием постоянно следят медики и «все действия по оказанию медицинской помощи проводятся в строгом соответствии с действующим законодательством».

Ранее супруга обвиняемого Юлия Шестун заявила, что ее мужа, который держит сухую голодовку, собираются насильно кормить в тюрьме, сообщал «Интерфакс». По ее словам, еще 29 ноября совет врачей обнаружил, что Шестун «находится в предсмертном состоянии». Она добавила, что сейчас ее супруг «находится в палате интенсивной терапии, <...> практически не шевелится и ни на что не реагирует».

Шестун руководил Серпуховским районом с 2003 года. В 2018 году его обвинили в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег, полученных преступным путем. В июле прошлого года он объявлял голодовку, прекратив ее в августе после госпитализации из-за ухудшения самочувствия. Затем он возобновлял и вновь прекращал голодовку, а также совершил попытку самоубийства в следственном изоляторе. В феврале 2019 года Шестуну предъявили новое обвинение в получении взяток на 9,9 млн руб.