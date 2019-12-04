Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье

Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье

В подмосковном Одинцовском городском округе столкнулись грузовик с полуприцепом и автобус, в результате аварии пострадали семь человек, сообщили в областном главке МВД, передает агентство «Москва».

Попутное столкновение произошло вечером накануне, 3 декабря, на 24-м км Минского шоссе. По данным ведомства, автобус с 46 пассажирами и двумя водителями направлялся по трассе М1 из Гродно в Кострому, передает «РИА Новости». Сейчас их доставили в гостиницу «Матвеевское» неподалеку от места происшествия.

3 декабря в Воронежской области перевернулся автобус, перевозивший 28 человек. По информации Госавтоинспекции, водитель потерял управление в условиях снегопада. В результате аварии пострадали 17 человек, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. По предварительный данным, у автобуса были украинские номера. В экстренных службах «РИА Новости» подтвердили, что транспортное средство перевозило граждан Украины.