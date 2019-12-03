В Воронежской области перевернулся автобус

В Воронежской области перевернулся междугородний автобус. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел на 761-м километре трассы М4 «Дон» в 12:30 (совпадает с мск).

«59-летний водитель междугороднего автобуса, двигаясь в сторону юга в Богучарском районе, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок», — сказали в полиции.

По данным ГИБДД, в автобусе находились 28 человек. В пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области РБК сообщили о 14 пострадавших, из которых двое — дети. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи, которые доставляли раненых в Богучарскую районную больницу.

Представитель экстренных служб региона сообщил «РИА Новости», что в автобусе находились граждане Украины, ехавшие в Ростов-на-Дону. Посольство Украины в Российской Федерации не смогло предоставить РБК оперативный комментарий на эту тему. В МЧС по Воронежской области отказались от комментариев.

В полиции сообщили ТАСС, что авария произошла в сложных метеоусловиях: в Богучарском районе уже несколько часов идет снег. Со ссылкой на Центр медицины катастроф агентство сообщает о 17 пострадавших.