Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Почему профстандарты в медицине заинтересовали кадровиков Партнерский материал, 15:22 Приговор по делу о теракте в метро Петербурга огласят 10 декабря Общество, 15:19 Премьер Финляндии ушел в отставку Политика, 15:15 Стартапы должны научиться умирать: главное о технологиях Pro, 15:13 Володин заявил о просьбе Венгрии помочь защитить диаспору на Украине Политика, 15:10 Биржа фриланса: как вернуться на рынок и сделать всё по-новому РБК и ВТБ, 14:54 Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» Финансы, 14:45 В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко Политика, 14:40 В Воронежской области перевернулся автобус Общество, 14:36 Кремль объяснил необходимость предустановки российского софта на гаджеты Общество, 14:34 Неизвестный с ножом напал на полицейского в Мытищах Общество, 14:29 Топ-5 мировых трендов гостиничного бизнеса Pro, 14:25 Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции Политика, 14:25 Marvel Studio опубликовала первый трейлер «Черной вдовы» Общество, 14:24
Общество ,  
0 
В Воронежской области перевернулся автобус

В Воронежской области перевернулся междугородний автобус. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел на 761-м километре трассы М4 «Дон» в 12:30 (совпадает с мск).

«59-летний водитель междугороднего автобуса, двигаясь в сторону юга в Богучарском районе, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок», — сказали в полиции.

По данным ГИБДД, в автобусе находились 28 человек. В пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области РБК сообщили о 14 пострадавших, из которых двое — дети. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи, которые доставляли раненых в Богучарскую районную больницу.

Представитель экстренных служб региона сообщил «РИА Новости», что в автобусе находились граждане Украины, ехавшие в Ростов-на-Дону. Посольство Украины в Российской Федерации не смогло предоставить РБК оперативный комментарий на эту тему. В МЧС по Воронежской области отказались от комментариев.

В полиции сообщили ТАСС, что авария произошла в сложных метеоусловиях: в Богучарском районе уже несколько часов идет снег. Со ссылкой на Центр медицины катастроф агентство сообщает о 17 пострадавших.

Замглавы администрации Богучарского района Юрий Величенко сообщил ТАСС, что до темноты экстренные службы планируют поставить автобус на колеса и освободить место ДТП: проезд на этом участке трассы затруднен.

Ранее 3 декабря произошла авария с автобусом в Белгородской области. Рейсовый автобус из Преображенки перевернулся около 07:45 в районе села Архангельское. После ДТП к медикам обратились пять человек.

Теги: ДТП, Воронежская область, автобус, новости РБК
Материалы по теме
В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус
Общество
В Казахстане перевернулся пассажирский автобус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter