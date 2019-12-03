В депздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

В депздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

В аварии с автобусом в Воронежской области пострадали 17 человек, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения области. Ранее в ведомстве сообщали о 14 пострадавших.

По информации депздрава, все пострадавшие проходят обследование в Богучарской районной больнице. О количестве госпитализированных и степени тяжести их состояния в ведомстве пообещали сообщить позже.

Авария с междугородним автобусом произошла днем 3 декабря в Воронежской области на 761-м км трассы М4 «Дон». По информации полиции, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся. В салоне автобуса находилось 28 пассажиров. В депздраве области РБК сообщали, что пострадавших отправили в Богучарскую районную больницу.

В полиции ТАСС сообщили, что ДТП произошло в сложных погодных условиях: в Богучарском районе в течение нескольких часов шел снег.