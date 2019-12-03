Появилось видео с перевернувшимся в Воронежской области автобусом

В Сети появилось видео с перевернувшимся на трассе «Дон» в Воронежской области междугородним автобусом. Запись публикуют «Вести Воронеж».

На кадрах автобус уже вернули на колеса, его лобовое стекло отсутствует. Вокруг транспортного средства работают сотрудники МЧС.

Авария с участием пассажирского транспорта произошла днем 3 декабря на 761-м километре федеральной трассы М4 в Богучарском районе. По информации ГИБДД, 59-летний водитель не справился с управлением в условиях снегопада, и автобус перевернулся на бок.

В салоне находились 28 человек. В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что пострадали 17 из них. Их госпитализировали в Богучарскую районную больницу с травмами разной степени тяжести.