Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, а также на плановый период с 2021 по 2022 год. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в 2020 году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,379 трлн руб. Расходы предусмотрены в размере 19,503 трлн руб., а профицит бюджета — более 876 млрд.

Бюджет основан на прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта (ВВП), который, как ожидается, составит 112,863 трлн.

В законе также заложен бюджет на период с 2021 по 2022 год — в первый год 21,246 трлн, а во второй — более 22 трлн.