Госдума перераспределила 1% бюджета страны

Госдума поддержала более 440 правительственных и депутатских поправок к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. В результате во втором чтении были перераспределены около 740 млрд руб.

Сергей Неверов, Александр Жуков, Андрей Макаров и Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Госдума во вторник, 19 ноября, приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. РБК следил за трансляцией заседания нижней палаты. Законопроект о бюджете поддержали 356 депутатов, против проголосовали 57, воздержался один. Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Первое чтение состоялось 23 октября. После этого в профильный комитет по бюджету и налогам поступило более 600 поправок и порядка 700 предложений от правительства и других субъектов законодательной инициативы, сообщал глава комитета Андрей Макаров. В итоге комитет рекомендовал к принятию более 440 изменений к проекту федерального бюджета, все они были поддержаны нижней палатой.

Основные параметры бюджета не изменились

Основные параметры федерального бюджета остаются прежними. Он будет профицитным все три года. В 2020 году положительное сальдо составит 0,8% ВВП, в 2021 году оно сократится до 0,5%, в 2022 году — до 0,2%.