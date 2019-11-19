Госдума перераспределила 1% бюджета страны

- Расходы федерального бюджета в 2020 году заложены в объеме 19,5 трлн руб. В 2021-м и 2022 годах они должны составить 20,6 трлн руб. и 21,8 трлн руб. соответственно;
- Прогнозируемый объем ВВП в 2020 году составляет 112,9 трлн руб. В отношении к ВВП расходы бюджета снизятся с 17,3% в 2020 году до 16,9% в 2022 году.
В чем суть основных поправок
В результате поправок были перераспределены более 740 млрд руб. на три года (290 млрд руб. в 2020 году, 233 млрд руб. в 2021 году и 219 млрд руб. в 2022 году). Это соответствует 1,2% суммарных расходов за три года. В частности, в рамках нацпроектов перераспределены на 2020 год средства в объеме 94 млрд руб., на 2021 год — 112 млрд руб., на 2022 год — 99 млрд руб.
- Поправками изменен порядок погашения задолженности по бюджетным кредитам регионов, предполагающий в 2020–2024 годах погашение 5% суммы задолженности ежегодно (вместо 10%, как планировалось изначально), в 2025–2029 годах — ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности. Это позволит регионам направлять средства на инвестиции, пояснил Макаров в ходе заседания Госдумы.
- Бюджетные расходы на оснащение техникой подразделений МЧС и оплату труда сотрудников пожарной охраны будут увеличены в общей сложности на 28,4 млрд руб. в 2020 году.
- В перечень редких заболеваний, лекарства для лечения которых закупаются на средства федерального бюджета, включены апластическая анемия и наследственный дефицит факторов свертывания крови ряда типов.
- Крыму и Севастополю выделили дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов — 18,9 млрд руб. и 4,9 млрд руб. на 2020 год соответственно.
- По 36,7 млрд руб. на каждый год выделяется в качестве субсидий РЖД и ФГУП «Крымская железная дорога» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении пригородных перевозок.
- Увеличены ассигнования на мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» — на 8,9 млрд руб. в общей сложности в 2020 году.
- Выделяется 9 млрд руб. в 2020 году и порядка 22 млрд руб. в каждый из последующих годов на имущественный взнос в Российский научный фонд.
- Увеличивается господдержка некоторых общественных и некоммерческих организаций. В частности, субсидии Институту мировых цивилизаций, учредителями которого являются ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский, выросли почти в шесть раз — с 60 млн руб. до 353,8 млн руб. Увеличены субсидии Союзу театральных деятелей и благотворительному фонду поддержки деятелей искусства «Артист» — с 50 млн руб. каждому до 70 млн руб. и 64 млн руб. соответственно.
Регионам обещают деньги вовремя
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что одной из главных целей является «повышение эффективности использования бюджетного рубля». До 1 января средства, предусмотренные в качестве межбюджетных трансфертов, должны быть доведены до регионов, чтобы в январе-феврале прошли конкурсные процедуры, а в марте объекты, запланированные в рамках финансирования, могли начинать строиться, отметил он.
По словам Володина, проектом федерального бюджета предусмотрено 218 трансфертов, на данный момент распределены 203, или 94%, по остальным необходимы конкурсные процедуры.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство приняло «дорожную карту» по работе федеральных органов исполнительной власти, чтобы до конца года подписать с регионами все соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. «Все министерства и ведомства сейчас готовятся, работают с регионами», — подчеркнул он.
Силуанов проинформировал также о том, что правительство ко второму чтению перераспределило ассигнования на поддержку мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот на 2021–2022 годы особо нуждающимся регионам, которым в первую очередь требуется помощь федерального центра в этом вопросе.
В ходе заседания депутат от КПРФ Валентин Шурчанов спросил Силуанова, возможно ли выделение 45 млн руб. на ремонт музея-заповедника «Горки Ленинские» к 150-летнему юбилею Владимира Ленина в 2020 году. Первый вице-премьер сообщил, что обсудил это с министром культуры Владимиром Мединским — средства будут выделены в необходимом объеме.