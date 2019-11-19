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Госдума перераспределила 1% бюджета страны
Госдума поддержала более 440 правительственных и депутатских поправок к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. В результате во втором чтении были перераспределены около 740 млрд руб.
Сергей Неверов, Александр Жуков, Андрей Макаров и Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Госдума во вторник, 19 ноября, приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. РБК следил за трансляцией заседания нижней палаты. Законопроект о бюджете поддержали 356 депутатов, против проголосовали 57, воздержался один. Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Первое чтение состоялось 23 октября. После этого в профильный комитет по бюджету и налогам поступило более 600 поправок и порядка 700 предложений от правительства и других субъектов законодательной инициативы, сообщал глава комитета Андрей Макаров. В итоге комитет рекомендовал к принятию более 440 изменений к проекту федерального бюджета, все они были поддержаны нижней палатой.

Основные параметры бюджета не изменились

Основные параметры федерального бюджета остаются прежними. Он будет профицитным все три года. В 2020 году положительное сальдо составит 0,8% ВВП, в 2021 году оно сократится до 0,5%, в 2022 году — до 0,2%.

  • Доходы бюджета в 2020 году должны составить 20,4 трлн руб., в 2021 году — 21,2 трлн руб., в 2022 году — 22,1 трлн руб.;
  • Расходы федерального бюджета в 2020 году заложены в объеме 19,5 трлн руб. В 2021-м и 2022 годах они должны составить 20,6 трлн руб. и 21,8 трлн руб. соответственно;
  • Прогнозируемый объем ВВП в 2020 году составляет 112,9 трлн руб. В отношении к ВВП расходы бюджета снизятся с 17,3% в 2020 году до 16,9% в 2022 году.

В чем суть основных поправок

В результате поправок были перераспределены более 740 млрд руб. на три года (290 млрд руб. в 2020 году, 233 млрд руб. в 2021 году и 219 млрд руб. в 2022 году). Это соответствует 1,2% суммарных расходов за три года. В частности, в рамках нацпроектов перераспределены на 2020 год средства в объеме 94 млрд руб., на 2021 год — 112 млрд руб., на 2022 год — 99 млрд руб.

  • Поправками изменен порядок погашения задолженности по бюджетным кредитам регионов, предполагающий в 2020–2024 годах погашение 5% суммы задолженности ежегодно (вместо 10%, как планировалось изначально), в 2025–2029 годах — ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности. Это позволит регионам направлять средства на инвестиции, пояснил Макаров в ходе заседания Госдумы.
  • Бюджетные расходы на оснащение техникой подразделений МЧС и оплату труда сотрудников пожарной охраны будут увеличены в общей сложности на 28,4 млрд руб. в 2020 году.
  • В перечень редких заболеваний, лекарства для лечения которых закупаются на средства федерального бюджета, включены апластическая анемия и наследственный дефицит факторов свертывания крови ряда типов.
  • Крыму и Севастополю выделили дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов — 18,9 млрд руб. и 4,9 млрд руб. на 2020 год соответственно.
  • По 36,7 млрд руб. на каждый год выделяется в качестве субсидий РЖД и ФГУП «Крымская железная дорога» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении пригородных перевозок.
  • Увеличены ассигнования на мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» — на 8,9 млрд руб. в общей сложности в 2020 году.
  • Выделяется 9 млрд руб. в 2020 году и порядка 22 млрд руб. в каждый из последующих годов на имущественный взнос в Российский научный фонд.
  • Увеличивается господдержка некоторых общественных и некоммерческих организаций. В частности, субсидии Институту мировых цивилизаций, учредителями которого являются ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский, выросли почти в шесть раз — с 60 млн руб. до 353,8 млн руб. Увеличены субсидии Союзу театральных деятелей и благотворительному фонду поддержки деятелей искусства «Артист» — с 50 млн руб. каждому до 70 млн руб. и 64 млн руб. соответственно.

Регионам обещают деньги вовремя

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что одной из главных целей является «повышение эффективности использования бюджетного рубля». До 1 января средства, предусмотренные в качестве межбюджетных трансфертов, должны быть доведены до регионов, чтобы в январе-феврале прошли конкурсные процедуры, а в марте объекты, запланированные в рамках финансирования, могли начинать строиться, отметил он.

По словам Володина, проектом федерального бюджета предусмотрено 218 трансфертов, на данный момент распределены 203, или 94%, по остальным необходимы конкурсные процедуры.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство приняло «дорожную карту» по работе федеральных органов исполнительной власти, чтобы до конца года подписать с регионами все соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. «Все министерства и ведомства сейчас готовятся, работают с регионами», — подчеркнул он.

Силуанов проинформировал также о том, что правительство ко второму чтению перераспределило ассигнования на поддержку мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот на 2021–2022 годы особо нуждающимся регионам, которым в первую очередь требуется помощь федерального центра в этом вопросе.

В ходе заседания депутат от КПРФ Валентин Шурчанов спросил Силуанова, возможно ли выделение 45 млн руб. на ремонт музея-заповедника «Горки Ленинские» к 150-летнему юбилею Владимира Ленина в 2020 году. Первый вице-премьер сообщил, что обсудил это с министром культуры Владимиром Мединским — средства будут выделены в необходимом объеме.

Автор: Анна Гальчева
Теги: федеральный бюджет, госдума
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