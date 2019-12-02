Путин утвердил поправки к госбюджету до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в госбюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в бюджет, принятый в 2018 году. Он вносит корректировки в некоторые плановые показатели.

Сейчас на подписи у президента остается еще проект нового госбюджета на период до 2022 года. Его Госдума приняла 21 ноября. Тогда в сообщении нижней палаты российского парламента отмечалось, что больше всего расходов бюджета запланировано на социальную сферу: образование и медицину. Ранее Госдума поддержала свыше 400 поправок к проекту федерального бюджета на этот период. Таким образом, было перераспределено около 740 млрд руб., или 1% бюджета страны. 25 ноября этого года закон утвердили депутаты Совета Федерации.

Как следует из текста закона, в 2020 году доходы бюджета составят 20,38 трлн руб., в 2021 году — 21, 25 трлн руб., в 2022 году — 22,6 трлн руб. При этом в 2020 году прогнозируемый объем нефтегазовых доходов составит 7,48 трлн руб, в 2021 году — 7,68 трлн руб., в 2022 году — 7,73 трлн руб. соответственно