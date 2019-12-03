Четыре человека пострадали из-за пожара в мебельном цехе в Кемерово

Четыре человека пострадали из-за пожара в мебельном цехе в Кемерово

Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Кемерово, сообщили РБК в Кемеровском областном центре медицины катастроф.

Там уточнили, что двое из пострадавших отказались от госпитализации, еще двое с повреждениями средней степени тяжести находятся в токсикологическом отделении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области РБК подтвердили информацию о пожаре. «Пожар в цехе еще тушат. Там прошла локализация, на месте работают 17 единиц техники от МЧС, в том числе пожарный поезд», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что 12 человек эвакуировались самостоятельно, а еще восьмерых спасли. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщало, что в здании во время начала пожара находилось 20 человек.

По данным местного издания A42.RU, пожар мог начаться из-за того, что в цехе вспыхнул поролон.

Ранее, ночью 3 декабря, пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге. По информации МЧС, пожар охватил всю площадь строения, конструкции здания обрушились. О пострадавших не сообщалось.