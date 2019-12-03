В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар на площади 110 кв.м. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в котлотурбинном цехе, горели кабели в кабельном тоннеле под турбогенератором. Спасатели сообщили, что восемь человек самостоятельно покинули цех.

В 7:20 (5:20 мск) пожар удалось локализовать, в 7:23 пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте возгорания продолжаются пожарные работы, в ликвидации последствий инцидента участвует более 80 человек и 25 единиц техники.