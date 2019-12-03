Синоптик назвал прошедшую в Москве осень самой теплой за XXI век

В Москве прошедшая осень заняла третье место по теплой погоде за всю историю метеонаблюдений. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшая осень в Москве, во-первых, почти на три градуса оказалась теплее нормы. Во-вторых, она стала самой теплой в XXI веке и заняла третье место за всю историю наблюдений за погодой в Москве, почти за 140 лет», — сказал он.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила ТАСС, что эта осень стала самой теплой в метеорологической истории всего Северного полушария. По ее словам, в России она стала десятой по теплу.

Она рассказала, что в декабре на большей части страны прогнозируются «положительные аномалии среднемесячной температуры воздуха». В частности, в Москве. В Гидрометцентре пришли к выводу, что 2019 год станет самым теплым в России.