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Синоптик назвал прошедшую в Москве осень самой теплой за XXI век

В Москве прошедшая осень заняла третье место по теплой погоде за всю историю метеонаблюдений. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшая осень в Москве, во-первых, почти на три градуса оказалась теплее нормы. Во-вторых, она стала самой теплой в XXI веке и заняла третье место за всю историю наблюдений за погодой в Москве, почти за 140 лет», — сказал он.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила ТАСС, что эта осень стала самой теплой в метеорологической истории всего Северного полушария. По ее словам, в России она стала десятой по теплу.

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Она рассказала, что в декабре на большей части страны прогнозируются «положительные аномалии среднемесячной температуры воздуха». В частности, в Москве. В Гидрометцентре пришли к выводу, что 2019 год станет самым теплым в России.

В начале ноября ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщал РБК, что метеорологическая зима наступит в Москве только в конце ноября из-за аномального черноморского тепла. В Гидрометцентре также заявляли, что предстоящая зима в России будет теплее нормы на один градус.

Теги: Москва, погода, осень, новости РБК
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