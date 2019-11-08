Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму

В Гидрометцентре пояснили, что предстоящая зима будет теплее, чем обычно, примерно на 1 градус. Ранее в центре погоды «Фобос» предсказали едва ли не самую теплую в истории, «вишневую» зиму

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Предстоящая зима будет лишь ненамного теплее климатической нормы, заявили РБК в Гидрометцентре России. По словам начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александра Голубева, в Центральном регионе России температура воздуха предстоящей зимой будет выше средних многолетних значений примерно на 1 градус.

«Она будет чуть выше нормы по климату. Это не значит, что она будет совсем теплой, — колебания, конечно, будут, и морозы, и оттепели будут. Но в целом температура зимой будет немного выше нормы», — сказал Голубев.

Накануне, 7 ноября, ИА «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос» сообщило, что «грядущая зима в Центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений», и предложило ввести в связи с этим термин «вишневая».

Голубев предположил, что в центре погоды «Фобос» предстоящую зиму назвали «вишневой» в связи с раскраской карты при составлении прогноза погоды.

«На карте регионы закрашиваются в розовый цвет. Если большое отклонение в положительную сторону, то красный цвет. Если отклонение в холодную сторону, то синий или ярко-синий», — пояснил Голубев. По его словам, предстоящая зима будет «розовой».