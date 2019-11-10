Синоптики сообщили об отложенной климатическое зиме в Москве

Аномальное черноморское тепло отменило в Москве наступление метеорологической зимы до конца ноября, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сейчас Москва находится в теплом секторе далекого атлантического циклона. В Центральную Россию идет черноморское тепло, насыщенное водяным паром. Отсюда такая высокая влажность с туманом и ухудшением видимости, пояснил Тишковец. Температура, благодаря этому, вырастет 10 ноября до плюс 9-11 градусов в Москве и до плюс 7-12 по Московской области, рассказал он.

Эксперт отметил, что в понедельник и вторник еще будет сказываться влияние циклона: температура останется высокой и не обойдется без дождей.

«В понедельник +2-7 градусов ночью, днем +6-11 градусов. Во вторник +3-8 градусов в течение суток, холодный фронт промчится с короткими дождями в основном ночью и утром, днем уже распогодится. Начиная со среды и до конца недели — антициклон, без осадков, переменная область, уменьшение количество облачности. Днем +4-9, а днем +5-10 градусов», — сообщил Тишковец. По его словам, это очень высокий температурный фон для середины ноября.

Эксперт предупредил, что резкое понижение температуры до минус 10-15 градусов может произойти уже после 20 ноября, а 25 ноября температура может упасть до минус 15-20 градусов.