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Синоптики сообщили об отложенной климатическое зиме в Москве

Аномальное черноморское тепло отменило в Москве наступление метеорологической зимы до конца ноября, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сейчас Москва находится в теплом секторе далекого атлантического циклона. В Центральную Россию идет черноморское тепло, насыщенное водяным паром. Отсюда такая высокая влажность с туманом и ухудшением видимости, пояснил Тишковец. Температура, благодаря этому, вырастет 10 ноября до плюс 9-11 градусов в Москве и до плюс 7-12 по Московской области, рассказал он.

Эксперт отметил, что в понедельник и вторник еще будет сказываться влияние циклона: температура останется высокой и не обойдется без дождей.

«В понедельник +2-7 градусов ночью, днем +6-11 градусов. Во вторник +3-8 градусов в течение суток, холодный фронт промчится с короткими дождями в основном ночью и утром, днем уже распогодится. Начиная со среды и до конца недели — антициклон, без осадков, переменная область, уменьшение количество облачности. Днем +4-9, а днем +5-10 градусов», — сообщил Тишковец. По его словам, это очень высокий температурный фон для середины ноября.

Эксперт предупредил, что резкое понижение температуры до минус 10-15 градусов может произойти уже после 20 ноября, а 25 ноября температура может упасть до минус 15-20 градусов.

«Резко придет зима после невероятно теплой осени», — заключил Тишковец.

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Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму

Ранее ИА «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра «Фобос» сообщило, что «грядущая зима в Центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений». В Гидрометцентре отметили, что предстоящая зима будет ненамного теплее климатической нормы — превышение составит 1 градус.

Теги: погода, зима, новости РБК
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