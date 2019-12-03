Путин обсудил с новой главой Еврокомиссии встречу в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин обсудил с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предстоящую встречу «нормандской четверки», которая пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В данном контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения минских договоренностей», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность главы Еврокомиссии. Стороны также согласились с тем, что России и ЕС нужно развивать прямой диалог, несмотря на непростой период в отношениях.

Российский лидер также поговорил по телефону с бывшим председателем Еврокомиссии — Жан-Клодом Юнкером. Он поблагодарил его за «конструктивное взаимодействие» в годы его работы. Помимо этого, Путин договорился поддерживать с ним личные контакты.