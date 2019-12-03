С владельца и бывшего топ-менеджера «Тараса Бульбы» взыщут 69 млн руб.

Арбитражный суд Москвы постановил солидарно взыскать с собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана и бывшего директора ООО «Сити» Ольги Пономаревой 69 млн руб. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на решение суда.

Суд удовлетворил иск Федеральной налоговой службы (ФНС). ООО «Сити» является одним из юридических лиц «Тараса Бульбы».

По данным следствия, по крайней мере в восьми ресторанах действовала практика, когда сотрудники не пробивали чеки и отказывали посетителям в приеме к оплате банковских карт, а также удаляли самые крупные заказы из системы.

В начале февраля Белойван признал вину в уклонении от уплаты налогов. В июле Басманный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, но затем его сократили до одного года и девяти месяцев. Его обвинили в неуплате 650 млн руб.