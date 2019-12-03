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Политика ,  
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Мадуро наградил орденом Франсиско Миранды посла России в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил посла России в стране Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который вручают за способствующую прогрессу Венесуэлы деятельность и за выдающиеся заслуги. Трансляция торждественной церемонии награждения велась в Twitter венесуэльского лидера.

Во время церемонии Мадуро отметил, что орден является признанием заслуг и выражением благодарности в адрес российского посла. Глава государства также вручил Заемскому копию сабли, которую использовал Симон Боливар во время битвы при Карабобо — решающего сражения в войне за независимость Венесуэлы.

Посол России поблагодарил за награду, назвав орден высокой оценкой его десятилетней работы в Венесуэле.

Политика
Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»

В начале октября этого года венесуэльский лидер Николас Мадуро предложил разработать план сотрудничества с Россией на десять лет. По его словам, такая мера должна помочь «четко представлять наше будущее».

В конце сентября Мадуро посетил Россию, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным, а также российскими предпринимателями. Вскоре после возвращения в Венесуэлу он сообщил о прибытии группы российских специалистов, обслуживающих военную технику. При этом он отметил, что президент России предложил ему всю политическую, дипломатическую и военную поддержку «ради мира и будущего нашего народа».

Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, орден
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Мадуро предложил создать план сотрудничества России и Венесуэлы на 10 лет
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