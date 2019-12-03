Спикер Рады заявил о существовании только одного народа на Украине

Спикер Рады заявил о существовании только одного народа на Украине

На Украине нет ни больших, ни малых народов, а есть лишь один — украинский. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета украинского парламента. Трансляция заседания велась в YouTube-канале Рады.

Таким образом Разумков отреагировал на слова спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что нетерпимость к малым народам со стороны Киева может спровоцировать выход некоторых областей из состава Украины.

Спикер Рады отметил, что, хотя украинский народ — многонациональный и способен разговаривать на различных языках, он является единым.

«Если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты», — сообщил Разумков. Помимо этого, он также заявил, что парламент Украины намерен предпринимать все усилия для консолидации общества вокруг «тех, кто будет нас объединять».