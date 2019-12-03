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Спикер Рады заявил о существовании только одного народа на Украине

На Украине нет ни больших, ни малых народов, а есть лишь один — украинский. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета украинского парламента. Трансляция заседания велась в YouTube-канале Рады.

Таким образом Разумков отреагировал на слова спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что нетерпимость к малым народам со стороны Киева может спровоцировать выход некоторых областей из состава Украины.

Спикер Рады отметил, что, хотя украинский народ — многонациональный и способен разговаривать на различных языках, он является единым.

«Если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты», — сообщил Разумков. Помимо этого, он также заявил, что парламент Украины намерен предпринимать все усилия для консолидации общества вокруг «тех, кто будет нас объединять».

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Поводом для высказываний Володина стал срыв делегацией Украины выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве, состоявшемся 29 ноября этого года. Представители украинской делегации начали стучать табличками по столу, когда парламентарий говорил о соблюдении прав национальных меньшинств в Крыму. Бальбек назвал такое поведение варварским, сообщив, что украинские дипломаты «кричали, стучали, били кулаками по столу, а некоторые даже были готовы затеять драку».

Комментируя произошедшее, Вячеслав Володин заявил, что притеснение малых народов и национализм могут привести к выходу нескольких областей из состава Украины. В ответ вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что ни одна область не намерена выходить из состава Украины, отметив, что Киев готов «принять пару областей» России.

Теги: Украина, Верховная Рада Украины
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