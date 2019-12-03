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В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м

На юге Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, информация о возгорании по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, 54 поступила в 2:13 (совпадает с мск) 3 декабря. Как сообщили в МЧС, пожар охватил всю площадь здания, при этом обрушились конструкции ангара. В 2:54 ранг пожара увеличили до четвертого, на место возгорания направили пожарный поезд и химико-радиометрическую лабораторию.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщило, что группировка пожарных, задействованных в тушении ангара, была удвоена, к ангару направили второй пожарный поезд.

Портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Санкт-Петербургу опубликовал видео с пожара. В ролике показано, как пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

В октябре этого года на севере Москвы загорелся ангар, площадь возгорания составила 400 кв.м.

Теги: пожар, Петербург, ангар
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