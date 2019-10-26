В порту Мурманска второй раз за неделю загорелся ангар с маслом

В порту Мурманска второй раз за неделю загорелся ангар с маслом

В порту Мурманска второй раз за неделю возникло возгорание в ангаре с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили журналистам в областном ГУ МЧС России, передает «Интерфакс».

Согласно сообщению, возгорание произошло в пятницу в 23:42 мск в здании на Траловой улице. Площадь пожара составила около 300 кв. м.

О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Первый пожар в ангаре произошел в понедельник, 21 октября. Его площадь составила 500 кв. м. Пожарным удалось потушить возгорание спустя 19 часов. В результате инцидента никто не пострадал.