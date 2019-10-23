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На севере Москвы загорелся ангар на площади 400 кв. м

На севере Москвы на территории промзоны загорелся ангар, площадь возгорания составила 400 кв. м. Пожар тушили около трех часов, сообщили в столичном главке МЧС.

Информация о происшествии по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 11, поступила в службу в 22:06 накануне, 22 октября. В результате пожара у металлического ангара обрушилась часть крыши. Пожарные локализовали возгорание в 23:22, потушить его удалось к 00:46. Информации о пострадавших нет.

По данным источника ТАСС, в ангаре находился автосервис, в котором стоял стоял один автомобиль.

21 октября на Амурской улице в Москве загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили второй уровень сложности, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание потушили через 2,5 часа.

Теги: пожар, Москва
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