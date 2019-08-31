В Ленинградской области загорелась кровля ангара

Пожар произошел в ангаре в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС. Издание «Мойка 78» со ссылкой на спасателей уточняет, что площадь возгорания составила более 3,3 тыс. кв. м.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в субботу, 31 августа, в 07:25. По данным ведомства, загорелась кровля ангара, после чего огонь распространился на стоящее рядом здание. Предварительно, в ангаре загорелась древесина.

В тушении участвуют 50 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Пожару присвоен второй номер сложности. Информации о пострадавших нет.

Накануне, 30 августа, на складе с пластиковой продукцией в подмосковном Подольске произошел пожар, площадь возгорания составила 100 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, с огнем боролись 73 сотрудника МЧС.