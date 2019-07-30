Французский министр назвал абсурдными угрозы Трампа санкциями на вино

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом считает, что угрозы США ввести таможенные пошлины на французские вина являются абсурдными. Об этом он заявил в эфире телеканала BFM TV.

«Это уже третий раз, когда президент США угрожает французским винам налогом, но посмотрим, сделает ли он это сейчас», — сказал глава ведомства. «Это абсурд, как и абсурдны любые политические и экономические дебаты о том, что если вы обложите налогом GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), то мы — ваше вино», — добавил он.

Министр призвал не связывать введение во Франции «цифрового налога» и торговлю вином, поскольку, по его мнению, это «абсолютно разные вещи».

В середине июля верхняя палата французского парламента приняла законопроект о введении налогообложения крупнейших компаний, которые предоставляют цифровые услуги. Налог составит 3% от общего оборота во Франции и будет распространяться на прибыль, полученную после 1 января 2019 года.