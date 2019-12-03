В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3

США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд во время своего выступления на семинаре в Центре им. Генри Стимсона. Трансляция велась в YouTube-канале центра.

«Я бы сказал, и мои коллеги, как мне кажется, ясно давали это понять, безусловно, это (вопрос о продлении договора) рассматривается», — заявил Форд, отметив, что пока не было принято «ни одно, ни другое решение».

Помощник главы Госдепа также выразил мнение, что пришло время разрабатывать новые режимы контроля над вооружениями, отметив, что сейчас существует опасность возникновения горки ядерных вооружений между США, Россией и Китаем.

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону продлить СНВ-3 на пять лет или на меньший срок. По словам дипломата, продление срока действия договора на меньший срок стало бы «не оптимальным сигналом», в частности, для международного сообщества, ожидающего от России и США доказательств приверженности контролю над вооружениями.