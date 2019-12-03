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Политика ,  
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В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3

США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд во время своего выступления на семинаре в Центре им. Генри Стимсона. Трансляция велась в YouTube-канале центра.

«Я бы сказал, и мои коллеги, как мне кажется, ясно давали это понять, безусловно, это (вопрос о продлении договора) рассматривается», — заявил Форд, отметив, что пока не было принято «ни одно, ни другое решение».

Помощник главы Госдепа также выразил мнение, что пришло время разрабатывать новые режимы контроля над вооружениями, отметив, что сейчас существует опасность возникновения горки ядерных вооружений между США, Россией и Китаем.

Политика
Глава внешней разведки предсказал СНВ-III «печальную судьбу» ДРСМД

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону продлить СНВ-3 на пять лет или на меньший срок. По словам дипломата, продление срока действия договора на меньший срок стало бы «не оптимальным сигналом», в частности, для международного сообщества, ожидающего от России и США доказательств приверженности контролю над вооружениями.

СНВ-3 подписали в 2010 году экс-президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев. Договор ограничивает количество развернутых в двух странах ядерных боезарядов, число межконтинентальных баллистических ракет, предусматривает ряд других ограничений, а также обмен данными и взаимные инспекции Москвы и Вашингтона. Срок его действия истекает в 2021 году.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что продление СНВ-3 маловероятно. Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин также выражал мнение, что договор ожидает «печальная судьба» ДРСМД, официально переставшего действовать в начале августа этого года.

Теги: Госдеп США, СНВ
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