Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.

Доходность по вкладу «Сохраняй» снизилась до минимальных 3,1% и максимальных 5,09% с 3,55–5,4%, по вкладу «Пополняй» ставки снижены с 4,1–4,7 до 3,7–4,6%, в случае с вкладом «Управляй» — до 3–4,3% с 3,45–4,4%. Вместе с этим с 19 сентября Сбербанк объявил о промовкладе от 50 тыс. руб., который можно открыть до 31 октября. Максимальная ставка по вкладу сроком на год составляет 5,75%.

В середине июля Сбербанк также снижал ставки по рублевым вкладам — в среднем на 0,5 п.п. Тогда максимальная ставка по розничному вкладу в национальной валюте составляла 5,05,%, с учетом капитализации процентов — 5,44%.

Кроме того, в сентябре банк объявил о временном снижении минимального первоначального взноса по ипотеке — до 20 января 2020 года для участников зарплатного проекта Сбербанка его размер снижен с 15 до 10%.