Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк во второй раз с начала осени снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка по вкладу из базовой линейки составляет теперь (без учета капитализации) 4,65% годовых, следует из информации на сайте банка. На такую ставку может рассчитывать клиент, открывший вклад «Сохраняй» на срок от шести месяцев до двух лет и положивший на него не менее 400 тыс. руб.

По данным «РИА Новости», максимальная ставка по этому вкладу снижена на 0,45 п.п.

По вкладу «Пополняй» максимальная ставка снижена до 4,25% годовых, по вкладу «Управляй» — до 3,95% годовых.

В предыдущий раз Сбербанк снижал ставки по рублевым вкладам в сентябре 2019 года. С 28 октября Банк России снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п. — с 7 до 6,5%.

В начале октября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что руководство банка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.

