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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке
Сбербанк снижает ипотечные ставки на 0.3-0.6 п.п. в зависимости от региона и ипотечной программы. Снижение не затронет военную ипотеку и госпрограмму по поддержке семей с детьми, для которых ставки уже снизили в октябре

Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3-0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Ставка кредита на приобретение готового жилья (вторичный рынок) снизится на 0,3 п.п. Для новостроек ставка опустится на 0,4 п.п. в большинстве регионов, а в шести (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Новосибирская области, Татарстан) — на 0,6 п.п.

Снижение не затронет военную ипотеку, рефинансирование кредита под залог недвижимости и программу государственной поддержки для семей с детьми, уточняют в банке. По этим программам Сбербанк снижал ставки в октябре.

«Надеемся, что очередное снижение ставок позволит многим россиянам решить квартирный вопрос в самое ближайшее время», — приводятся в сообщении слова директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева.

Таким образом, с 22 ноября минимальная ставка на приобретение готового жилья составит 8,5% при участии в зарплатном проекте банка, акции «Молодая семья» и оформлении ипотеки на сайте «ДомКлик». Квартиру в новостройке можно будет взять под 6,5% зарплатным клиентам банка при участии в программе субсидирования ставки застройщиком.

Материал дополняется.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, ипотека
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